В выборах Папы Римского примет участие украинец: что известно о конклаве

Епископ Николай Бычок

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Участие в конклаве — собрании кардиналов для избрания нового главы Католической церкви — примет один украинец. Это 45-летний уроженец Тернополя, епископ УГКЦ Николай Бычок, который сейчас занимается украинской диаспорой в Австралии. Именно его в числе 21 других кардиналов назначил Папа Франциск в конце прошлого года.

Как будут проходить выборы нового понтифика, рассказал Алексей Самсонов, директор «Радио Мария», римско-католический священник, в комментарии «РБК-Украина».

«После смерти Папы созывается конклав. Все кардиналы до 80 лет принимают в нем участие. Из украинцев сейчас только один кардинал — отец Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии», — рассказывает священник.

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Во время конклава кардиналы физически изолируются. «Они входят в Ватикан, закрываются буквально на ключ. Никакого общения с миром. Интернет, телефон — все отключено, чтобы никто не имел влияния», — объяснил Алексей Самсонов.

Консерваторы или либералы

По его словам, кардиналы будут голосовать согласно своему представлению о будущем церкви — должна ли она быть более либеральной, или более традиционной.

«Католическая церковь — это один миллиард людей, и все могут иметь разные взгляды относительно разных ситуаций. У кого-то более либеральные взгляды, а у кого-то — консервативные», — говорит Самсонов.

Напомним, что сегодня, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск, возглавлявший Католическую церковь с 2013 года.

Ранее в СМИ узнали, какова причина смерти Папы Римского.

Дата публикации 17:45, 21.04.25 Количество просмотров 103 Ватикан обнародовал прощальное видео с Папой Римским