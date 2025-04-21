- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 5170
- Время на прочтение
- 1 мин
В выборах Папы Римского примет участие украинец: что известно о конклаве
Нынешний глава УГКЦ Святослав Шевчук, в отличие от трех своих предшественников, до сих пор не имеет титула кардинала. Кардиналом в УГКЦ является епископом Николай Бычок, который и будет участвовать в конклаве.
Участие в конклаве — собрании кардиналов для избрания нового главы Католической церкви — примет один украинец. Это 45-летний уроженец Тернополя, епископ УГКЦ Николай Бычок, который сейчас занимается украинской диаспорой в Австралии. Именно его в числе 21 других кардиналов назначил Папа Франциск в конце прошлого года.
Как будут проходить выборы нового понтифика, рассказал Алексей Самсонов, директор «Радио Мария», римско-католический священник, в комментарии «РБК-Украина».
«После смерти Папы созывается конклав. Все кардиналы до 80 лет принимают в нем участие. Из украинцев сейчас только один кардинал — отец Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии», — рассказывает священник.
Во время конклава кардиналы физически изолируются. «Они входят в Ватикан, закрываются буквально на ключ. Никакого общения с миром. Интернет, телефон — все отключено, чтобы никто не имел влияния», — объяснил Алексей Самсонов.
Консерваторы или либералы
По его словам, кардиналы будут голосовать согласно своему представлению о будущем церкви — должна ли она быть более либеральной, или более традиционной.
«Католическая церковь — это один миллиард людей, и все могут иметь разные взгляды относительно разных ситуаций. У кого-то более либеральные взгляды, а у кого-то — консервативные», — говорит Самсонов.
Напомним, что сегодня, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск, возглавлявший Католическую церковь с 2013 года.
Ранее в СМИ узнали, какова причина смерти Папы Римского.