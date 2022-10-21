В выборах премьер-министра Великобритании смогут принять участие только три кандидата

Подать заявку для участия в выборах главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании можно будет до понедельника, 24 октября.
Для участия в выборах на должность главы Консервативной партии, который возглавит правительство Великобритании, кандидаты должны получить поддержку как минимум сотни других депутатов. Поскольку в парламенте консерваторы занимают 357 мест, максимально в выборах могут принять участие всего три человека.
Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на заявление британского политика-консерватора, главы так называемого "комитета 1922 года" сэр Грема Брэди.
Подать заявку на участие в выборах претенденты смогут до 14.00 в понедельник, 24 октября. Для этого необходимо иметь не менее 100 номинаций от депутатов-консерваторов.
Если только один кандидат получит такую поддержку, он автоматически станет новым премьер-министром. Если претендентов будет больше, пройдет голосование среди депутатов.
В случае если голосование среди депутатов не выявит победителя, пройдет онлайн-голосование среди всех членов партии.
Все стадии выборов должны завершиться до 28 октября.
Британские СМИ отмечают, что с наибольшей вероятностью порог в 100 номинаций смогут преодолеть бывший глава Минфина и соперник Лиз Трасс на предыдущих выборах Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт. Третьим кандидатом может стать бывший премьер-министр Борис Джонсон.
При этом ни один из возможных кандидатов пока не подтвердил намерение участвовать в выборах.
Напомним, недавний опрос среди членов Консервативной партии Британии показывает, что фаворитом среди претендентов на место Лиз Трасс оказался экс-премьер Борис Джонсон.
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