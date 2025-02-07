В Якутию прибыл самолет, заполненный телами мертвых окупантов: очевидцы шокированы (видео)

В российскую республику Саха (Якутия) прибыл самолет с "грузом 200" из Украины. Количество цинковых гробов с погибшими оккупантами поразило очевидцев разгрузки самолета.

На опубликованном в Сети видео местные жители обсуждают увиденное.

По их словам, цинковыми гробами с телами мертвых окупантов уже были заполнены два грузовика, а третий — готовится к погрузке.

В Якутию прибыл самолет, заполненный "грузом 200" из Украины

Как ранее сообщалось, несмотря на то, что в последнее время российские захватчики снизили темпы продвижения в Украине, они продолжают нести большие потери на фронте.

Напомним, по информации британской разведки 2024 год для России стал рекордным по количеству потерь убитыми и ранеными в войне против Украины.

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