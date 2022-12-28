В Якутске военком и силовики устроили облаву на дискотеке: их избили

В ночном клубе российского Якутска силовики и военком пытались устроить облаву на призывников. Но молодые люди избили незваных гостей

Об этом рассказал якутский политик Виталий Обедин.

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"В прошлую пятницу одно из питейных заведений Якутска внезапно ворвалась толпа людей в форме, сопровождавших военкома, причем военком, вроде как хабаровский. Начали раздавать повестки молодым людям, те пошли в отказ, началась стычка. Ворвавшихся "помяли", после чего все разошлись", – рассказал Обедин.

По его словам, местные власти не намерены предавать историю огласке из-за незаконности облавы. Но на хозяина заведения уже началось давление. Он в свою очередь угрожает опубликовать запись с камер наблюдения.

"Происходящее зафикисировано на камеру, но запись пока не сливается, это крайний козырь владельца, если уж дело примет совсем неприятный оборот", – отметил якутский политик.

Мобилизация в РФ

Напомним, что 1 ноября российский диктатор Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал. По данным украинской разведки, скрытая мобилизация в Росссии продолжается.

Отметим, что в России на войну с Украиной "гребут" всех подряд, несмотря на состояние здоровья или востребованость профессии. Так, на одном из российских предприятий мобилизовали всех работников-инженеров и заменить их неким.

В Москве мобилизовали россиянина, который не может ходить. Врачи посоветовали ему "приспосабливаться к окопу".

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