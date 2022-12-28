В Якутске военком и силовики устроили облаву на дискотеке: их избили

На хозяина заведения уже началось давление
В ночном клубе российского Якутска силовики и военком пытались устроить облаву на призывников. Но молодые люди избили незваных гостей
Об этом рассказал якутский политик Виталий Обедин.
"В прошлую пятницу одно из питейных заведений Якутска внезапно ворвалась толпа людей в форме, сопровождавших военкома, причем военком, вроде как хабаровский. Начали раздавать повестки молодым людям, те пошли в отказ, началась стычка. Ворвавшихся "помяли", после чего все разошлись", – рассказал Обедин.
По его словам, местные власти не намерены предавать историю огласке из-за незаконности облавы. Но на хозяина заведения уже началось давление. Он в свою очередь угрожает опубликовать запись с камер наблюдения.
"Происходящее зафикисировано на камеру, но запись пока не сливается, это крайний козырь владельца, если уж дело примет совсем неприятный оборот", – отметил якутский политик.
Мобилизация в РФ
Напомним, что 1 ноября российский диктатор Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал. По данным украинской разведки, скрытая мобилизация в Росссии продолжается.
Отметим, что в России на войну с Украиной "гребут" всех подряд, несмотря на состояние здоровья или востребованость профессии. Так, на одном из российских предприятий мобилизовали всех работников-инженеров и заменить их неким.
В Москве мобилизовали россиянина, который не может ходить. Врачи посоветовали ему "приспосабливаться к окопу".
В Татарстане мобилизовали мужчину, задыхающегося во сне из-за болезни. Ему даже отказались передать жизненнонеобходимый аппарат для сна