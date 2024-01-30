В январе в Беларусь четыре раза прибывал военный груз из Китая - "Гаюн"

Китай совершил четыре рейса самолета Boeing 747-4FTF в Беларусь в начале января. Вероятно, на борту находился военный груз.

Об этом сообщили в мониторинговой группе "Беларуски гаюн".

Отмечается, что в начале января была зафиксирована нетипичная активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в национальном белорусском аэропорту "Минск". Boeing якобы совершил четыре рейса по маршруту Урумчи-Минск:

8 января 2024: рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

9 января 2024: рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098;

10 января 2024: рейс CAO1095 в Минск, обратно CAO1096;

11 января 2024: рейс CAO1097 в Минск, обратно CAO1098.

"Гаюн" пишет, что в минском аэропорту располагается логистический центр, обслуживающий грузовые рейсы. Такие самолеты паркуются на специальных стоянках, но китайское судно парковалось на стоянке 1А, которая зарезервирована для обслуживания правительственных самолетов.

В свою очередь белорусский оппозиционный портал motolko.help пишет, что Air China Cargo доставил в Беларусь военную технику из Китая. Журналисты отмечают, что груз, вероятно, не проходил таможенной очистки и сразу покинул аэропорт.

Также отмечается, что все рейсы прибывали в Минск фактически в одно и то же время: с 09:30 до 10:10. Самолеты находились в стране около трех часов. Кроме того, журналисты допускают, что рейсы могли осуществляться двумя партиями: 8 и 9 января, а также 10 и 11 января.

Напомним, ранее диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь бесплатно получила от России ядерные ракеты "Искандер". Он добавил, что издал распоряжение восстановить площадки, на которых размещались ракеты с ядерными боеголовками, а вслед за тактическим ядерным оружием в случае необходимости Беларусь может получить и стратегическое.

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