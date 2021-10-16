В Японии агентство недвижимости сдает квартиры, в которых нейросеть определяет, жив ли арендатор

В Японии агентство недвижимости сдает квартиры, в которых нейросеть определяет, жив ли арендатор

Компания пытается бороться с смертямисамотних людей, тела которых после смерти проявляют за несколько месяцев, а то и лет.

В Японии пытаются с помощью технологий выявлять людей, которые умирают в одиночестве. Это поможет найти их тела в квартирах раньше, чем они начнут разлагаться.

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Об этом сообщает издание Vice.com.

В агентство недвижимости R65 inc., которое помогает пожилым людям снимать жилье, жалуются, что из-за их смерти, жилье потом трудно сдать — цены на недвижимость, где кто-то умер естественной или одинокой смертью, снижаются на 10-20 процентов, на 30 процентов — из-за самоубийства и около 50 процентов — из-за убийства и других преступлений. Поэтому в компании решили использовать нейросеть, чтобы установить, жив ли арендатор.

Сейчас работники агентства устанавливают в домах пожилых людей службы мониторинга и датчики движения, которые могут проявлять, когда жители больше не двигаются. Благодаря установленным датчикам движения, если в течение 20 часов в арендованном помещении отсутствует движение, система это определяет и арендатору звонят из компании, если он не отвечает на звонок, звонят арендодателю или риэлтору.

По словам основателя компании Рё Ямамото, использование искусственного интеллекта для отслеживания потребления электроэнергии означает, что оно не является агрессивным и защищает личную конфиденциальность, что является спорным вопросом для многих его клиентов.

"У нас были вопросы о том, работает ли эта технология, поскольку она такая тонкая и ненавязчивая", — сказал он.

Tokyo Gas, основной поставщик газа и электроэнергии для столицы и ближайших городов, установил подобные технологии, а с декабря этого года планирует установить датчики в более 70 тысяч домов.

Напомним, что в ОАЭ произошла кража денег из банка с использованием новой технологии киберпреступниками. Они клонировали голос директора одной из компаний и похитили 35 млн долларов.

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