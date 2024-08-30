В Японии бушует тайфун "Шаньшань": трое погибших, массовые отключения света и отмененные рейсы

Стихия будет бушевать еще несколько дней.

В Японии - разрушительный тайфун "Шаньшань" с сильным ветром и дождем. Миллионам людей в стране приказали эвакуироваться из своих домов.

Об этом пишет Reuters.

Тайфун привел к гибели не менее трех человек, обесточению более 250 тысяч домохозяйств и отмене сотен авиарейсов. Тайфун принес сильные дожди и ветры с порывами до 55 метров в секунду.

Мощный шторм накрыл город Сацумасендай на юго-западе острова Кюсю. По данным метеорологического агентства, тайфун может стать одним из самых сильных, когда-либо поражавших этот регион, а местные власти издали приказы об эвакуации миллионов жителей в нескольких префектурах.

Фото: Associated Press

Главный секретарь Кабинета министров Йошимаса Хаяши сообщил, что в результате тайфуна погибли три человека, один человек пропал без вести, двое получили серьезные ранения, еще пятеро получили легкие ранения.

Из-за стихии крупные автопроизводители, в частности Toyota и Nissan, приостановили работу на некоторых или всех своих внутренних заводах. Более 600 внутренних авиарейсов было упразднено, а железнодорожное сообщение во многих районах Кюсю приостановлено.

Фото: Associated Press

Тайфун "Шаньшань" будет двигаться над Кюсю в течение следующих нескольких дней, а затем, по прогнозам, приблизится к центральным и восточным регионам Японии, в том числе и Токио.

Напомним, в Китае ливневые дожди и наводнения, вызванные тайфуном "Гаеми", привели к гибели, по меньшей мере, 30 человек, еще более 30 пропали без вести.

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