В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna, в которой нашли примеси

В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna, в которой нашли примеси

Мужчин прививали вакциной из партии, в которой обнаружили посторонние вещества. Сейчас использование этих доз прекратили.

В Японии два человека умерли после того, как привились от коронавируса вакциной Moderna из партии, в которой обнаружили твердые частицы.

Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

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Мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце через несколько дней после прививки второй дозой Moderna. Каждый из них получил препарат с одной из трех производственных партий, использование которых было приостановлено в стране.

Причины смертей выясняются.

Напомним, Министерство здравоохранения Японии озвучило информацию о том, что получило сообщение, что в произведенных в Испании вакцинах Moderna Inc. против коронавируса были обнаружены посторонние примеси. Посторонние вещества были обнаружены в 39 флаконах вакцины. В качестве меры пресечения в стране прекратили использование около 1,63 миллиона доз вакцины.

Правительство и Moderna заявили, что никаких проблем с безопасностью или эффективностью не обнаружено, а прекращение — лишь мера. СМИ со ссылкой на источники Минздрава, сообщали, что загрязнителем являются металлические частицы.

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