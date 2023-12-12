В Японии экс-солдат выиграла громкое дело о сексуальном насилии над ней — подробности

В Японии суд 12 декабря признал трех бывших солдат виновными в сексуальном насилии над их коллегой-женщиной Риной Гоной.

Об этом пишет Reuters.

Случай с 24-летней бывшей участницей Сил самообороны Риной Гоной произошел в 2021 году во время ее службы в армии.

Насилие произошло во время учений в горах, в палатке, когда по ее словам, трое коллег-мужчин зажали ее и имитировали с ней половой акт.

Девушка сразу сообщила об инциденте своему начальству, но не смогла получить свидетельские показания, поэтому ее жалобу отклонили. Хотя в то время в палатке находились другие солдаты, видевшие преступление.

На суде солдаты возражали, что их действия становили сексуальное насилие. Троих мужчин в возрасте от 29 до 31 года приговорили условно к двум годам каждого.

"Я считаю, что для японского общества было хорошо, что суд вынес обвинительный вердикт и принял претензии, которые я выдвигал с самого начала. Приговор показывает, что нельзя делать вещи для развлечения, такие действия являются настоящим преступлением", — сказала Гоной журналистам возле районного суда в Фукусиме.

Рина Гоной также рассказала, что после вступления на военную службу в 2020 году постоянно подвергалась преследованиям.

После того, как в 2022 году Рина Гоной обнародовала свои обвинения, являющиеся редким шагом в консервативном японском обществе, Министерство обороны Японии публично извинилось.

Министерство также объявило, что пять мужчин, связанных с инцидентом, были уволены, а еще четыре наказаны, и начало широкое исследование преследований в военных и связанных с военными организациями, которое впоследствии выявило более 1400 жалоб.

Журнал Time включил Рину Гоной в свой список 100 новых мировых лидеров, а British Broadcasting Corp включила ее в 100 самых влиятельных женщин мира.

Гоной также подала гражданское дело против своих обидчиков и правительства, требуя возмещения ущерба за нападение и дальнейшее бездействие, несмотря на ее жалобы.

"Эти случаи происходят в неудобное время для Японии, которая пытается набрать больше женщин-солдат и наращивать свою армию, чтобы удерживать Китай и Северную Корею", — пишет издание.

Напомним, еще одна страна выступила против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

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