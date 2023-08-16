В Японии эвакуируют население двух городов из-за тайфуна "Лан"

В префектуре Сидзуока в Японии, на востоке главного острова Хонсю, местные власти выдали распоряжение об эвакуации более 380 тысяч человек в двух городах, где вследствие принесенных тайфуном "Лан" сильных ливней критически вырос риск оползней.

Об этом сообщает NHK.

Западные регионы Японии также страдают из-за обильных дождей и сильного ветра. Так, в городе Тоттори, административном центре одноименной западной префектуры, с понедельника по среду зафиксировало более 500 миллиметров осадков, что втрое превышает обычное количество осадков в этом регионе за весь август.

Японское метеорологическое агентство сообщает, что тайфун "Лан" двигается с севера на северо-восток над Японским морем со скоростью 20 километров в час. Людей призывают быть внимательными по поводу возможных опасных наводнений, оползней и сильных ветров.

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