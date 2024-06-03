В Японии истребители F-35A совершили аварийную посадку в гражданском аэропорту – какая причина

В Японии 3 июня два истребителя-невидимки F-35A совершили экстренную посадку в гражданском аэропорту на севере страны.

Об этом пишет AP.

Известно, что никто не пострадал в результате экстренной посадки истребителей. Истребители F-35A совершали тренировочный полет с авиабазы Мисава и удачно приземлились в соседнем аэропорту Аомори после того, как у одного из них возникла механическая проблема. Пилот истребителя запросил экстренную посадку.

Военно-воздушные силы самообороны Японии отказались предоставить детали, в том числе о причинах посадки.

В аэропорту заявили, что его взлетно-посадочная полоса была закрыта примерно на 20 минут из-за аварийной посадки, прежде чем вернуться в привычный режим работы.

Как пишет AP, в апреле два вертолета ВМС Японии SH-60K Seahawk разбились в Тихом океане после столкновения во время ночных тренировок по борьбе с подлодками. В результате трагедии один член экипажа погиб, а семеро пропали без вести.

Напомним, в Португалии на авиашоу столкнулись самолеты – один из пилотов погиб (видео).

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