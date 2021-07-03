В Японии из-за сильного дождя произошел оползень: разрушены дома, десятки пропавших, есть погибшие (фото)

Из-за оползня в Японии уничтожено 10 жилых домов.

В Японии в городе Атами, префектуре Сидзуока, в субботу, 3 июля, после сильного дождя произошел оползень. Из-за этого уничтожено 10 жилых домов и пропало без вести 20 человек.

Об этом сообщает издание Kyodo News.

Правительство префектуры Сидзуока обратилось за помощью к силам самообороны с просьбой о содействии в ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло в Атами, где расположены спа-курорты.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга провел переговоры с министром по чрезвычайным ситуациям Ясуфуми Танахаси по поводу оползня и других бедствий, связанных с дождями.

Японское метеорологическое агентство призвало население к максимальной осторожности и бдительности в связи с оползнями, наводнениями и повышением уровня воды в реках. Сейчас продолжается поисковая операция пропавших из-за непогоды людей. Издание также сообщает, что в порту Сидзуока найдены мертвыми два человека, вероятно они стали жертвами оползня.

Напомним, в Японии улицам города гулял бурый медведь, который ранил 4 человек и парализовала работу аэропорта.

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