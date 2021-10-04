Кисида — сотый глава правительства.

В Японии 4 октября парламент избрал нового премьер-министра: правительство возглавил Фумио Кисида — экс-министр МИД.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Отмечается, что перед этим парламент определился с единым кандидатом на эту должность. Кисида стал сотым главой правительства. Он сменил на посту Йосихиде Сугу. Тот занимал должность год, а ушел в отставку, потому что в стране недовольны тем, как он справился с COVID-19.

Между тем новый премьер-министр, а также его кабинет сегодня примут присягу. Кисида выступит с программной речью в парламенте 8 октября. По информации, он освободит 18 из 20 министров правительства. Кроме того, одно из его первых решений на посту роспуск нижней палаты парламента, а также назначение выборов на 31 октября.

К слову, 64-летний Кисида происходит из семьи политиков. Он известен как умеренный либерал. Премьер заявил, что приоритетом в должности будет экономика. В частности, повышение доходов большинства граждан краини.Вин аткож пообещал, что потратить миллиарды долларов, чтобы спасти экономику Японии, пострадавшей от пандемии. Следует отметить, что Кисида каре критически относился к экономической политике експремьер-министра.

Как сообщалось, в Тунисе впервые в истории правительство возглавит женщина : президент страны предложил сформировать его Найле Боуден. Она станет десятым премьером с 2011 года — с тех пор во время революции президентское кресло покинул диктатор Зин аль-Абдин бен Али, который правил страной более 30 лет.

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