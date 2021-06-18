В Японии медведь ранил 4 человек и заблокировал работу аэропорта: животное застрелили

Власть Саппоро пообещала расследовать, как медведь попал в город.

Опасный лесной гость - в Японии застрелили медведя, который ранил четырех человек.

Об этом говорится в ТСН.14.00

Инцидент произошел на севере страны, в городе Саппоро. По его улицам косолапый бродил ночью, а утром напал на трех человек.

Четвертый пострадавший — это солдат, дежуривший у входа в военный лагерь. Медведь пробежался его территории, и выбежал на аэродром, где из него остановили несколько самолетов.

Уже после этого косолапого догнали и застрелили охотники. В каком состоянии пострадавшие от его когтей люди, пока неизвестно.

Власть Саппоро пообещала расследовать, как медведь попал в город.

Напомним, что в прошлом месяце в Ивано-Франковской области зафиксировано несколько нападений бурых медведей на домашних животных. Поэтому лесники призвали местных жителей воздержаться от похода в лес.

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