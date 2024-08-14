В Японии на АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды

При досмотре здания реактора выяснилось, что около 25 тонн воды попало в подвал через канализационные системы.

На аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды из здания второго энергоблока.

Об этом сообщило издание Trend.

Вода не попала в окружающую среду, оставшись в подвале. Утечка была обнаружена после аномального снижения уровня воды в резервуаре для контроля жидкости в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива.

Подача воды была прекращена, а для обследования помещений использован робот. Ранее в феврале на АЭС уже фиксировали утечку воды из-за оборудования для очистки от радионуклидов, но утечки в море не было обнаружено.

Напомним, АЭС "Фукусима-1" в Японии, расположенная в городке Окума, являлась одной из первых японских атомных станций с шестью кипящими реакторами. 11 марта 2011 года станция пострадала от мощного землетрясения магнитудой 9,0 и цунами, повредивших систему охлаждения реакторов. После автоматической остановки реакторов и отключения электроснабжения резервные дизель-генераторы были затоплены цунами, что привело к расплавлению ядерного топлива, взрывам и значительному повышению уровня радиации. Энергоблоки №5-6 избежали взрывов благодаря уцелевшим генераторам.

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