В Японии объявили воздушную тревогу из-за запуска баллистической ракеты КНДР: видео

Японское правительство выдало предупреждение, призывая жителей самого северного главного острова Хоккайдо и северо-восточной префектуры страны Аомори оставаться в зданиях.

Во вторник, 4 октября, Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая могла пролететь над территорией Японии.

Об этом сообщило японское издание Kyodo со ссылкой на заявление правительства.

Северная Корея, вероятно, выпустила ракету в направлении северного главного острова Японии Хоккайдо и его северо-восточной префектуры Аомори. Правительство выдало предупреждение, призывая жителей Хоккайдо и Аомори оставаться в зданиях.

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Впоследствии появилось правительственное сообщение о том, что северокорейская ракета, по всей видимости, упала за пределами японских вод в Тихом океане. Сообщений о пострадавших после ракетного обстрела нет.

Япония сразу выразила решительный протест против запуска ракеты, ставшего уже пятым за последние десять дней.

Напомним, предыдущий запуск ракеты КНДР был осуществлен в субботу, 1 октября, в знак протеста против совместных военно-морских учений, состоявшихся на прошлой неделе с участием США и Южной Кореи.

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