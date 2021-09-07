В Японии после прививки испорченной вакциной Moderna умер уже третий человек

Мужчина умер на следующий день после второй прививки.
Умер третий житель Японии, который получил обе дозы вакцины от коронавируса производства компании Moderna из партии, в которой были обнаружены посторонние предметы.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, пишет издание Japan Times.
Согласно данным ведомства, 49-летний мужчина получил вторую прививку от COVID-19 11 августа. Умер он на второй день. Отмечается, что у пациента была аллергия на гречку и продукты из гречневой муки.
Как заявили в Минздраве страны, причинно-следственная связь между смертью и проведенной вакцинацией не установлена.
Напомним:
- В августе в Японии два человека умерли после того, как получили прививки от коронавируса вакциной Moderna из партии, в которой обнаружили твердые частицы. Мужчины в возрасте 30 лет умерли через несколько дней после прививки второй дозой Moderna.
- Министерство здравоохранения Японии решило временно приостановить использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna из-за примесей, которые обнаружили в партии препарата. Отозвали три партии препарата.