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В Японии после сильнейшего землетрясения десятилетия на пляж выбросило китов (фото)
После землетрясения возле Камчатки магнитудой 8,8 цунами накрыло Японию. Волны выбросили четырех китов на пляж.
Четырех китов выбросило на пляж Хирасуна в префектуре Японии Тиба после разрушительного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего у восточного побережья России.
Об этом сообщили издания Newsweek и Daily Mirror.
Стихия вызвала цунами, которое первыми накрыло Курильские острова и японский Хоккайдо, а затем докатилось до других регионов.
На кадрах видно, как животные лежат на берегу. Специалисты объясняют, что во время цунами китов может выбрасывать на берег из-за резких изменений течений и уровня воды. В частности, перед появлением волн вода часто быстро отступает от побережья, что создает смертельно опасные условия для морских животных.
Предупреждения о цунами пока остаются в силе для Аляски, Гавайев и даже вплоть до Новой Зеландии.
Это землетрясение уже назвали самым мощным с 2011 года, когда стихия на северо-востоке Японии привела к масштабному цунами.
Напомним, в ночь на 30 июля у побережья российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, которое вызвало цунами высотой до 4 метров.