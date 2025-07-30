В Японии после сильнейшего землетрясения десятилетия на пляж выбросило китов (фото)

Кит / © Associated Press

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Четырех китов выбросило на пляж Хирасуна в префектуре Японии Тиба после разрушительного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего у восточного побережья России.

Об этом сообщили издания Newsweek и Daily Mirror.

Стихия вызвала цунами, которое первыми накрыло Курильские острова и японский Хоккайдо, а затем докатилось до других регионов.

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На кадрах видно, как животные лежат на берегу. Специалисты объясняют, что во время цунами китов может выбрасывать на берег из-за резких изменений течений и уровня воды. В частности, перед появлением волн вода часто быстро отступает от побережья, что создает смертельно опасные условия для морских животных.

Выброшенные на берег киты. Фото: ANN News

Предупреждения о цунами пока остаются в силе для Аляски, Гавайев и даже вплоть до Новой Зеландии.

Это землетрясение уже назвали самым мощным с 2011 года, когда стихия на северо-востоке Японии привела к масштабному цунами.

Напомним, в ночь на 30 июля у побережья российского полуострова Камчатка произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8, которое вызвало цунами высотой до 4 метров.

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