В Японии появился "двойник" Зеленского: что известно (видео)

Студенту понадобилось три месяца, чтобы отрастить такую же бороду, как у лидера Украины.

Студент Киотского университета настолько поражен мужеством украинского президента Владимира Зеленского, что захотел на один день стать похожим на него. Тем самым еще раз выразить поддержку народу Украины.

Об этом написал и опубликовал фото студента доктор философии Специальный преподаватель Кандского университета международных исследований.

Он сообщил, что на нынешней церемонии вручения дипломов японского университета один выпускник оделся, как президент Украины. Ему понадобилось три месяца, чтобы отрастить такую же бороду, как у лидера Украины.

Парень объяснил свое решение. "Я оделся, как Зеленский, из-за репутации президента — самого мужественного человека в мире", — сказал он, добавив, что это был не просто комедийный косплей.

Как видно на видео, выпускник в костюме Зеленского держал плакат, выразивший поддержку украинскому народу.

Напомним, 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также японский министр посетил Бучу, что под Киевом, чтобы увидеть своими глазами зверства россиян во время оккупации.

Читайте также: