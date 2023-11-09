В Японии появился новый остров после извержения подводного вулкана - фото

В Японии образовался новый остров из-за недавнего подводного извержения вулкана. Он расположен у побережья Иводзимы, примерно в 1200 километрах к югу от Токио.

Об этом пишет Japan Times.

Новый остров, входящий в состав островов Огасавара, состоит преимущественно из горных пород, образовавшихся севернее места извержения. По данным Института исследования землетрясений Токийского университета, он может увеличиться, если продолжится вулканическая активность.

В Японии появился новый остров / Фото: SETSUYA NAKADA

Сецуя Накада, почётный профессор вулканологии Токийского университета, сказал, что магма в течение некоторого времени извергалась под водой – известная как фреатомагматическое извержение – в районе Иводзимы, при этом магма твердела в виде камня под поверхностью.

В Японии появился новый остров / Фото: SETSUYA NAKADA

Но после извержения 30 октября утвердившаяся накопившаяся магма начала прорываться на поверхность, вызывая образование нового острова, сказал Накада, пролетавший над этим местом.

Остров, состоящий из куч пемзы, легко разрушается. Однако пока идет вулканическая активность, вероятность того, что остров сохранится, высока, поскольку потоки лавы помогут защитить его, сказал Накада.

В Японии появился новый остров / Фото: SETSUYA NAKADA

"Области, где нет лавы, можно соскоблить. Поэтому, если все больше лавы выйдет наружу и покроет эту территорию, я думаю, что эта часть останется навсегда", — сказал Накада, добавив, что остается непонятным, продолжится ли извержение.

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