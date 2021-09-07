В Японии пожилой мужчина наворовал 730 предметов женского белья: фото

У японца насчитали 730 похищенных элементов женского белья.

В Японии 56-летнего мужчину арестовали по подозрению в серийных кражах нижнего белья у девушек. Правоохранительные органы насчитали в Тэцуо Ураты 730 похищенных трусиков, бюстгальтеров и маек.

Об этом сообщает местный телеканал Abema.

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Отмечается, что мужчина годами воровал женское белье с прачечных и так и остался незамеченным, если бы не местная 21-летняя студентка. Девушка написала заявление в полицию, сообщив об исчезновении нижнего белья из прачечной самообслуживания. У нее украли шесть комплектов белья.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, копы увидели лицо похитителя. После этого полиция пришла в квартиру мужчины с обыском и обнаружила там 730 элементов женской одежды, преимущественно нижнего белья. Его задержали, после чего он признался в кражах. Полиция начала дополнительное расследование инцидента.

"Такого количества нижнего белья мы не конфисковали уже много лет", — заявил представитель департамента полиции города Беппу.

Как добавляет TJournal, подобные преступления в Японии не редкость. В марте 2021 года в префектуре Саго задержали 30-летнего электрика Тахакиро Кубо. Один из местных жителей снял, как он снимал вещи из бельевой веревки. В результате в доме у Кубо нашли 424 предмета нижнего белья и купальников девочек-подростков.

Напомним, столичные полицейские задержали 43-летнего серийного квартирного вора. "Роковой" ошибкой вора стало то, что ворованной карточкой он рассчитался в супермаркете. Он еще и надел краденые кроссовки, которые узнала владелица ограбленной квартиры.

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