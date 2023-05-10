В Японии произошло землетрясение: что известно

В ночь на среду, 10 мая, в Японии произошло землетрясение. Его эпицентр зафиксировали недалеко от побережья Японского моря.

Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным метеорологов, магнитуда подземных толчков составила 5 баллов. Они произошли на глубине около 10 метров на полуострове Ното в префектуре Ишикава в 07:14 утра по местному времени.

Предупреждение о цунами в стране не объявили. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, недавно Японию всколыхнули сразу три мощных землетрясения, в результате чего обрушились здания. по меньшей мере, один человек погиб и более 20 получили ранения.

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