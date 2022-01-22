В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов: есть пострадавшие

В результате пострадали не менее 10 человек.

На западе Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. В результате пострадали не менее 10 человек.

Об этом сообщает japantimes.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юго-западе и западе Японии утром в субботу, в результате чего по меньшей мере девять пострадавших на фоне сильного толчка, хотя волны цунами не спровоцировали, сообщили в метеорологическом агентстве и местных властях.

Сообщается, что землетрясение произошло около 1:08 утра в Миядзаки и Оита на юго-западном главном острове Кюсю по японской шкале сейсмической интенсивности 7 баллов. Позже агентство пересмотрело магнитуду землетрясения до 6,6.

В Оите шесть человек получили ранения, большинство из них легкие, сообщают местные власти. В Миядзаки полиция подтвердила четыре ранения, в том числе упавшую с кровати женщину в возрасте 50 лет.

Также сообщалось о ранениях в префектурах Сага и Кумамото на острове Кюсю.

После землетрясения в Оите произошло временное отключение электроэнергии, а в нескольких местах Оита сообщалось о повреждении водопровода.

Напомним, что в Афганистане в понедельник, 17 января, в результате землетрясения магнитудой 5,3 погибли по меньшей мере 26 человек, а еще четверо получили ранения.

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