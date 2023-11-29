В Японии разбился военный самолет США: как это произошло, подробности

В среду, 29 ноября, военный самолет США с восемью людьми на борту упал в море на западе Японии.

Американский вертолет V-22 Osprey разбился в Японии. Рыбаки сообщили, что нашли троих человек, но их состояние неизвестно. Береговая охрана уже направила патрульные катера и самолеты в район, где произошла авария.

Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что авария случилась у аэродрома острова, где в среду днем успешно приземлился другой Osprey. По информации СМИ, инцидент произошел около 06:00 по киевскому времени. Свидетели говорят, что во время падения вертолета у него горел левый двигатель.

Reuters пишет, что воздушное судно Osprey, которое может выполнять функции и вертолета, и стационарного самолета, эксплуатируется морской пехотой США, военно-морскими силами США и Силами самообороны Японии.

Отмечается, что развертывание Osprey в Японии было противоречивым. Критики утверждают, что он подвержен несчастным случаям, однако американские военные и Япония говорят, что он вполне безопасен.

Напомним, ранее в Средиземном море во время тренировочных полетов с дозаправкой в воздухе разбился военный самолет США. Пятеро американских военнослужащих погибли.

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