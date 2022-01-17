В Японии резко отреагировали на запуск сразу двух "баллистических ракет" со стороны КНДР

В Японии резко отреагировали на запуск сразу двух "баллистических ракет" со стороны КНДР

Ракеты пролетели около 300 км и приземлились за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В правительстве Японии резко отреагировали на запуск сразу двух вероятных баллистических ракет со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Мы решительно осуждаем ряд действий Северной Кореи, в том числе неоднократные запуски баллистических ракет, угрожающих миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества", — заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Также читайте КНДР в четвертый раз за месяц запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Запуск двух баллистических ракет малой дальности из района Сунань, на территории которого расположен международный аэропорт Пхеньяна, произошел утром в понедельник, 17 января.

Японский премьер-министр Фумио Кисида поручил своему правительству сделать все возможное для сбора информации о ракетах, пролетевших, по словам главы Минобороны страны Нобуо Киси, около 300 километров и приземлившихся за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов, путешествующих по японским водам, чтобы они остерегались возможных атак. В то же время, никаких сообщений о фактическом повреждении судов или самолетов пока нет. Тем временем в канцелярии премьера Японии создали кризисный штаб.

Северная Корея 5 и 11 января провела испытания гиперзвуковой ракеты, а в пятницу запустила с поезда сразу две баллистические ракеты, поразившие цели в Японском море. Эксперты оценивают действия северокорейской стороны как месть за новые санкции США.

Профессор Сеульского университета северокорейских исследований Ким Дон Юб сказал, что КНДР, возможно, провела еще один запуск для давления на Вашингтон, и может продолжить наращивать свою деятельность по испытаниям, поскольку пообещала принять более решительные меры в связи с "враждебностью США" .

На минувшей неделе Министерство финансов США ввело санкции против пяти северокорейцев за их роль в получении оборудования и технологий для ракетных программ Северной Кореи. Впоследствии Госдеп также приказал ввести санкции против еще одного северокорейца, россиянина и компании из РФ.

Читайте также: