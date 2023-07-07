В Японии создали самую маленькую камеру в мире: как она работает

В камере есть дисплей, аккумулятор и карта памяти.

В Японии создали самую маленькую камеру в мире. Она весит всего 17 граммов и с легкостью может уместиться в кармане штанов.

Об этом пишет издание Gizmochina.

Как стало известно, самая маленькая в мире камера получила название MiniCa. Что интересно, в 17-граммовом девайсе удалось разместить сенсор, аккумулятор, слот для карты памяти microSD и даже 0.96-дюймовый дисплей.

Сама же камера способна записывать видео в разрешении в 1080 пикселей, а делать фотографии – 3760×2128. Работать она может без подзарядки до 60 минут.

Пока камера в свободную продажу не поступила. Она доступна на крауфайденгивой платформе Green Funding. Стоить она будет ориентировочно 1700 гривен и в скором времени появится на AliExpress.

Напомним, что Meta запустила новый продукт, имитирующий Twitter.

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