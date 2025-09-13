В Японии тысячи людей живут дольше 100 лет: в чем секрет рекордного долголетия

Япония. / © Reuters

Количество долгожителей в Японии составило 99 763 человека – это данные правительства страны на сентябрь этого года. Эта цифра рекордная - по сравнению с любым другим государством мира. Что больше - "восходящая страна Солнца" держит этот рекорд 55-й год подряд.

Сколько в Японии долгожителей и каких секрет японцев, сообщает издание BBC.

Сейчас старейшей гражданкой Японии считается жительница Яматокориями - 1 14-летняя Шигеко Кагава . Старшим мужчиной является 111-летний Кийотаку Мизуно из города Ивата.

Заметим, накануне Дня пожилых людей (15 сентября), который в Японии является национальным праздником, долгожители получают поздравительное письмо и серебряный кубок от правительства. В этом году министр здравоохранения Такамаро Фукока поздравил 87 784 женщин и 11 979 мужчин, достигших долголетия.

Какой секрет японских долгожителей

Более высокую продолжительность жизни в Японии объясняют меньшим количеством смертей от сердечных заболеваний и распространенных форм рака. В частности, молочной железы и простаты. Кроме того, жители страны имеют низкий уровень ожирения, благодаря рациону с низким содержанием красного мяса и высоким содержанием рыбы и овощей. По словам медиков, это основным фактором, способствующим развитию как заболеваний сердца, так и раковым.

Уровень ожирения особенно низок среди женщин. Ведь, 88% долгожителей – именно они. Поэтому японские барышни имеют гораздо более высокую продолжительность жизни, чем мужчины.

Поскольку увеличение количества сахара и соли проникло в рацион, Япония пошла по другому направлению. С помощью медицинских сообщений власти успешно убедили людей снизить потребление соли.

Кроме того, японцы, как правило, остаются физически активными даже в старшем возрасте. По разным исследованиям, они ходят пешком и пользуются общественным транспортом больше, чем их сверстники в США и Европе.

Например, частью японской культуры уже почти сто лет – с 1928 года – является "Радио Тайсо". Это ежедневное групповое упражнение, созданное для поощрения чувства сообщества, а также здравоохранения. Это трехминутное упражнение транслируется по телевидению и практикуется в небольших общественных группах по всей Японии.

Напомним, ранее исследователи объяснили, почему женщины живут дольше мужчин. Одна из возможных причин этого может быть связана с ролью, которую играют хромосомы, определяющие пол человека. .У нас есть парные хромосомы, но у женщин это две Х-хромосомы, а у мужчин — Х и Y-хромосомы.