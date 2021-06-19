В Японии улицам города гулял бурый медведь: он ранил 4 человек и парализовала работу аэропорта (фото, видео)

Медведь также пытался попасть на территорию воинской части.

На севере Японии в городе Саппоро охотники застрелили бурого медведя, который гулял жилым кварталом и ранил 4 человек, среди которых военный.

Об этом сообщает The Guardian.

Медведь гулял по улицам японского города в пятницу, 18 июня. Он шел дорогой и даже подошел к одному из жилых домов, ранив летнего мужчину, который выносил мусор. Также медведь царапал ворота казармы, где были военные.

Из-за инцидента в городе Саппоро закрыли школы и отменили все рейсы в местном аэропорту. На место происшествия прибыли представители города Саппоро, полиция Хоккайдо, местная охотничье ассоциация и другие структуры. Они координировали усилия по отлову бурого медведя, однако его все же пришлось застрелить.

Из-за инцидента пострадали четыре человека, среди которых военный.

В Японии отмечают, что медведей, проживающих в лесу, чаще замечают в районах, заселенных людьми во время поиска пищи.

Напомним, на Прикарпатье мужчина чудом уцелел после встречи с медведем.

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