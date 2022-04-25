В Японии умерла самая старая женщина в мире: что о ней известно

В Японии умерла самая старая женщина в мире: что о ней известно

Японка Кане Танака, которую 2019 признали самым старым человеком на Земле, умерла 19 апреля на 120 году жизни.

Даже в последние дни жизни женщине нравилось играть в настольные игры и решать математические задачи. Она также любила сладости, в том числе газированные напитки и шоколад.

Об этом сообщает CNN.

Кане Танака родилась в 1903 году в семье Кумакичи и Кумы Ота, где уже было шестеро детей. Кане пережила две мировые войны и увидела правление пяти императоров, начиная от императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком, нынешним императором Нарухито.

В 19 лет она вышла замуж за Хидео Танаку, у них родилось четверо детей, а пятого они усыновили. Хидео руководил семейным бизнесом по производству риса, японских сладостей и лапши. Ее муж и старший сын воевали во Второй мировой войне, а сын Нобуо даже побывал в плену в СССР и вернулся в Японию в 1947 году.

Кане Танака начала заниматься семейным бизнесом после того, как ее мужа призвали в армию, и продолжала участвовать в управлении семейным магазином до 103 лет.

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Напомним, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 16 декабря скончалась 135-летняя женщина, считавшаяся самым старым человеком в мире.

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