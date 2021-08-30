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В Японии уже в шестой префектуре обнаружили примеси в вакцине Moderna

В Японии уже в шестой префектуре обнаружили примеси в вакцине Moderna

Associated Press

Вакцинация из партии вакцины, в которой был этот флакон, приостановлена.

В Японии снова обнаружили посторонние веществ в вакцине Moderna. Это уже третий подобный случай. На этот раз примеси зафиксированы в префектуре Гумма.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что во флаконе вакцины Moderna было найдено "крошечное черное вещество, что вынудило префектуру приостановить прививки из партии, в которой был этот флакон".

Напомним:

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