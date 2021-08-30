В Японии уже в шестой префектуре обнаружили примеси в вакцине Moderna

В Японии уже в шестой префектуре обнаружили примеси в вакцине Moderna

Вакцинация из партии вакцины, в которой был этот флакон, приостановлена.

В Японии снова обнаружили посторонние веществ в вакцине Moderna. Это уже третий подобный случай. На этот раз примеси зафиксированы в префектуре Гумма.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что во флаконе вакцины Moderna было найдено "крошечное черное вещество, что вынудило префектуру приостановить прививки из партии, в которой был этот флакон".

Напомним:

Несколько дней назад в Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примеси. Сообщение о посторонних веществах поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах-Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио.

Сообщение о посторонних веществах поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах-Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. В Японии два человека умерли после того, как получили прививки от коронавируса вакциной Moderna из партии, в которой обнаружили твердые частицы. Мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце через несколько дней после прививки второй дозой Moderna.

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