В Японии в ДТП с более чем 20 автомобилями пострадали 11 человек

В Японии в ДТП с более чем 20 автомобилями пострадали 11 человек

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

В Японии в пятницу, 10 декабря, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием более 20 автомобилей пострадали не менее 11 человек.

Об этом с места происшествия сообщает информагентство Kyodo.

Отмечается, что инцидент произошел около 8:40 по местному времени в городе Комаки в префектуре Айти.

По предварительным данным, грузовик с прицепом двигался по центру дороги с тремя полосами, когда столкнулся с ехавшим впереди автомобилем. Другие транспортные средства, в том числе несколько трейлеров, "столкнулись по инерции".

В аварии пострадали по меньшей мере 11 человек, их всех госпитализировали. Один из травмированных, а именно 54-летний мужчина, получил серьезные травмы. Впрочем, по данным издания, опасности для жизни нет.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, что в Мексике в результате опрокидывания грузовика с прицепом погибли по меньшей мере 49 мигрантов, а еще 58 получили ранения.

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