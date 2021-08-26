В Японии в вакцине Moderna обнаружили инородные вещества: что произошло

В Японии в вакцине Moderna обнаружили инородные вещества: что произошло

В качестве меры предосторожности в стране приостановили использование около 1,63 миллиона доз вакцины.

Министерство здравоохранения Японии озвучило информацию о том, что получило сообщение, что в произведенных в Испании вакцинах Moderna Inc. против коронавируса были обнаружены инородные примеси, — об этом пишет агентство Kyodo.

Сообщения об инородных примесях в вакцине поступили из восьми центров вакцинации в пяти японских префектурах - Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио.

Инородные вещества были обнаружены в 39 флаконах вакцины. Японский производитель лекарств, который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, сообщил, что в качестве меры предосторожности приостанавливает использование около 1,63 миллиона доз.

В то же время компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу.

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Сейчас японские медицинские учреждения и другие организации призвали временно не использовать вакцины Moderna.

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