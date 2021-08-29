В Японии в вакцине Moderna снова обнаружили посторонние вещества

В Японии в вакцине Moderna снова обнаружили посторонние вещества

Вакцинацию партией приостановили.

В партии вакцины от коронавируса американской компании Moderna, что пришла в Японию, обнаружили посторонние вещества.

Об этом сообщает сайт префектуры Окинава.

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Отмечается, что посторонние примеси уже находили ранее. Теперь неизвестное вещество обнаружили во время вакцинации в медцентре города Наха. Сделать прививку с использованием препарата из этой партии успели 400 японцам. Впоследствии вакцинацию приостановили.

Следует заметить, что несколько дней назад в Японии приостановили использование вакцины Moderna через примеси. Сообщение о стороннии веществ поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах-Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио.

В свою очередь, японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., отвечающий за продажи и распространения вакцины Moderna, решил прекратить использование около 1,63 миллиона доз препарата. В то же время компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу.

Как сообщалось, в Японии два человека умерли после того, как получили прививки от коронавируса вакциной Moderna из партии, в которой обнаружили твердые частицы. Мужчины в возрасте 30 лет умерли в этом месяце через несколько дней после прививки второй дозой Moderna.

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