В Японии во время испытаний взорвалась новая космическая ракета

Обошлось без жертв и пострадавших.
На испытательном полигоне Японского агентства аэрокосмических исследований произошел мощный взрыв двигателя ракеты -носителя.
Об этом пишет New York Post.
По словам японских чиновников, взрыв произошел примерно через 50 секунд после начала испытаний двигателя, которым была оснащена вторая ступень японской ракеты-носителя Epsilon S. Это улучшенная версия ракеты, которую не удалось отправить в космос в октябре прошлого года.
Представители Японского агентства аэрокосмических исследований занимаются расследованием причин взрыва.
Ранее стало известно, что Южная Корея запустила первый орбитальный зонд, который будет изучать спутник Земли.
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