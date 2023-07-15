В Японии во время испытаний взорвалась новая космическая ракета

На испытательном полигоне Японского агентства аэрокосмических исследований произошел мощный взрыв двигателя ракеты -носителя.

Об этом пишет New York Post.

По словам японских чиновников, взрыв произошел примерно через 50 секунд после начала испытаний двигателя, которым была оснащена вторая ступень японской ракеты-носителя Epsilon S. Это улучшенная версия ракеты, которую не удалось отправить в космос в октябре прошлого года.

Представители Японского агентства аэрокосмических исследований занимаются расследованием причин взрыва.

Ранее стало известно, что Южная Корея запустила первый орбитальный зонд, который будет изучать спутник Земли.

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