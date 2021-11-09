В Японии впервые за 15 месяцев не зафиксировали ни одной COVID-смерти: правительство смягчает ограничения

В Японии впервые за 15 месяцев не зафиксировали ни одной COVID-смерти: правительство смягчает ограничения

С понедельника правительство смягчило ограничения на въезд, а также сократило срок самоизоляции.

В Японии в понедельник, 8 ноября, впервые за 15 месяцев не зарегистрировали ни одной смерти, связанной с COVID-19.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в последний раз в стране в течение суток не регистрировали летальные случаи коронавируса 2 августа 2020 года. Всего с начала пандемии на территории государства от осложнений новой инфекции скончались 18 310 пациентов.

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С понедельника правительство смягчило ограничения на въезд для полностью вакцинированных иностранных студентов, рабочих и путешественников, планирующих совершить короткосрочную поездку делового характера.

Самоизоляцию для японских граждан и иностранных резидентов также сократили с десяти до трех дней.

В издании отмечают, что заболеваемость коронавирусом в Японии снижается с сентября. Эксперты связывают это с прогрессом вакцинации, а также с широким распространением ношения масок и использования дезинфицирующих средств.

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Вакцинация в Японии, несмотря на медленное начало, ускорилась в июне, и сейчас почти 74% населения полностью иммунизировано. Правительство планирует начать ревакцинацию в декабре, а также использовать недавно разработанные лекарства от COVID-19.

Между тем в Германии на фоне замедления вакцинации заявили о новом рекорде по уровню заболеваемости COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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