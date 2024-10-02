В Японии взорвалась американская бомба времен Второй мировой войны: видео

На кадрах, показанных японским телевидением, зафиксирована воронка диаметром около 7 метров и глубиной 1 метр.

В среду, 2 октября, в аэропорту Миядзаки на юго-западе Японии разразилась американская бомба времен Второй мировой войны. Из-за инцидента пришлось отменить более 80 рейсов, но никто не пострадал.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальные лица министерства сухопутных ресурсов и транспорта Японии.

На месте взрыва образовалась большая воронка, но, к счастью, поблизости не было самолетов.

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Официальные лица заявили, что расследование подтвердило, что взрыв был вызван американской бомбой весом 500 фунтов (свыше 225 кг). Причину внезапной детонации выясняют.

На видео, записанном соседней авиационной школой, видно, как взрыв выбрасывает в воздух куски асфальта, как фонтан. На кадрах, показанных японским телевидением, зафиксирована воронка диаметром около 7 метров и глубиной 1 метр.

Главный секретарь кабинета министров Йосимаса Хаяси заявил, что более 80 рейсов отменены, обычную работу аэропорта планируют возобновить утром в четверг, 3 октября.

Аэропорт Миядзаки был построен в 1943 году как бывший тренировочный полигон Императорского флота Японии, откуда пилоты-камикадзе вылетали на миссии смертников.

Чиновники министерства обороны сообщили, что в этом районе было обнаружено несколько неразорвавшихся бомб, сброшенных американскими военными во время Второй мировой войны.