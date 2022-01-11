В Японии заявили о запуске баллистической ракеты из КНДР и собирают экстренное заседание

В Японии заявили о запуске баллистической ракеты из КНДР и собирают экстренное заседание

Япония ужесточит контроль за военной деятельностью Северной Кореи.

Береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея 11 января запустила баллистическую ракету.

Об этом сообщают The Guardian, NHK иYonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

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"Для получения дополнительной информации разведывательные органы Южной Кореи и США проводят детальный анализ", – говорится в сообщении.

Как уточняется, вооруженные силы Южной Кореи в сотрудничестве с США внимательно следят за перемещениями северокорейских военных и поддерживают высокую боеготовность.

Правительство Японии, в свою очередь, созвало экстренное заседание своей группы реагирования в канцелярии премьер-министра для сбора и анализа информации об вероятном запуске ракеты.

Источники в японском правительстве сообщили местным СМИ, что снаряд, предварительно, упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информация о повреждении судов или самолетов не поступала.

Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что повторные запуски снарядов вызывают сожаление, и Япония "усилит мониторинг" за военной деятельностью Северной Кореи. Он поручил соответствующим министрам и должностным лицам приложить все усилия для сбора информации о запуске, обеспечивая безопасность самолетов и судов в Японии и вокруг нее. Также Кисида призвал их готовиться отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

Отметим, что это уже второй запуск ракеты КНДР в 2022 году. О первом Япония заявила 5 января.

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