В Японии заявили о запуске из КНДР баллистической ракеты средней дальности: подробности

В Японии заявили о запуске из КНДР баллистической ракеты средней дальности: подробности

Максимальная высота снаряда достигла около двух тысяч километров.

Баллистическая ракета, запущенная из КНДР утром в воскресенье, 30 января, пролетела 800 км примерно за полчаса и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Об этом со ссылкой на японское правительство сообщает Kyodo.

Отмечается, что максимальная высота снаряда достигла около двух тысяч километров. "Похоже, что он был запущен (...) под более высоким углом, чем обычно, и есть вероятность, что это баллистическая ракета средней или большей дальности", — говорится в материале.

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По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), запуск произошел около 7:52 по местному времени из северокорейской провинции Чаган.

Как пишет информагентство Yonhap, президент Южной Кореи Мун Чже Ин по итогам экстренного пленарного заседания Совета национальной безопасности страны осудил запуск "баллистической ракеты средней дальности" из КНДР.

Он охарактеризовал провокацию как "вызов усилиям международного сообщества по денуклеаризации Корейского полуострова, миру и стабильности на Корейском полуострове и дипломатическому решению, а также как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН".

В то же время, подчеркнул южнокорейский лидер, в данной ситуации необходимо придерживаться принципа "решения путем диалога". Мун Чже Ин призвал Пхеньян прекратить создавать напряженность и давление и ответить на предложения диалога международного сообщества.

Напомним, что инцидент произошел спустя всего три дня после того, как северокорейские военные запустили в сторону Японского моря две тактические ракеты класса "земля-земля".

5 и 11 января Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты, а 14 января запустила с поезда сразу две баллистические ракеты, поразившие цели в Японском море.

17 января с аэродрома в Пхеньяне выпустили две баллистические ракеты малой дальности КН-24, а 25-го КНДР провела испытание двух крылатых ракет большой дальности.

В этом месяце Министерство финансов США ввело санкции против пяти северокорейцев за их роль в получении оборудования и технологий для ракетных программ Северной Кореи. Впоследствии Госдеп также приказал ввести санкции против еще одного северокорейца, россиянина и компании из РФ.

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