В Японском море сел на мель и разломился контейнеровоз: капитан заявил об угрозе экипажу

В Японском море сел на мель и разломился контейнеровоз: капитан заявил об угрозе экипажу

Спасение экипажа усложняется сильным ветром и высокими волнами.

В Приморском крае РФ во вторник, 9 ноября, у мыса Козино Японского моря панамский контейнеровоз "Rise Shine" с 14 членами экипажа сел на мель и разломился пополам.

Об этом информирует "Интерфакс".

Отмечается, что в 10:30 по местному времени капитан судна отправил сообщение об угрозе членам экипажа. В связи с этим из города Находка к месту инцидента отправилось спасательное судно "Лазурит".

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Кроме того, к вылету готовят вертолет МИ-8 с чрезвычайниками на борту. Указывается, что спасение экипажа усугубляется сильным ветром и высокими волнами (до четырех метров). В районе объявили штормовое предупреждение.

Аварийно-спасательные службы принимают меры, чтобы не допустить загрязнения морской акватории.

Между тем Дальневосточная транспортная прокуратура РФ организовала проверку выполнения требований законодательства о безопасности мореплавания, в ходе которой, в частности, эксперты предоставят оценку своевременности и полноты принятых мер по предотвращению и ликвидации разлива нефтепродуктов.

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