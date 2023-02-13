В Ярославской области РФ на газопроводе раздался взрыв: вспыхнул масштабный пожар

В РФ заявили, что пострадавших из-за взрыва нет.

В Ярославской области РФ в понедельник, 13 февраля, раздался мощный взрыв. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Взрыв произошел на резервной нити подводного перехода магистрального газопровода "Ухта-Торжок 3" через Волгу в Ярославской области. Его россияне сняли на видео. Судя по кадрам на месте происшествия вспыхнул масштабный пожар.

Российские пропагандисты сообщают, что причиной взрыва и пожара стал разрыв в соединениях частей газопровода. В РФ сообщают, что возгорание уже локализовано, пострадавших нет.

Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области 7 февраля вспыхнул немалый пожар на газопроводе, зарево от которого видно и в областном центре.

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