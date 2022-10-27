В Ярославской области силовики перекрыли выходы завода, чтобы силой раздать повестки

В российском Рыбинске Ярославской области силовики перекрыли выходы завода "Газовые турбины". Таким образом, они решили мобилизовать их.

Об этом сообщает Telegram-канал ЧТД.

Отмечается, что около 20 полицейских оцепили проходную, чтобы выловить мужчин-призывников и силой раздать им повестки. Личности рабочих сверяли со списками, а затем отправляли в стоящий рядом автобус. Там на них сразу оформляли повестки с требованием явиться в военкомат. Отпускали мужчин после того, как они получат повестки под расписку.

"В автобусе была пачка повесток. Отпускали только при условии, что подписал повестку. Варианта, что вроде не подписал, не получил, не было. Один мужчина пытался сказать, что не будет подписывать, его отправили до конца автобуса, краем уха слышал, что с ним будет решен вопрос по-другому", – рассказал 76.RU один из рабочих.

Фото: yarnews.

В мэрии города действия военкомов оправдываются. Мол, предприятие уклонялось от получения повесток. Более того, завод не выполняет гособоронзаказ в таком объеме, который позволил бы оформить большое количество отсрочок. "Поэтому так вручаются повестки. На сегодняшний день законно выданные отсрочки на этом предприятии отсутствуют", – говорит мэр Дмитрий Рудаков.

Особенности мобилизации в РФ

Частичная мобилизация в РФ, во время которой повестки начали вручать всем без разбора, вызвала волну возмущения и бегства мужчин за границу. В российской Госдуме с такими уклонянами решили бороться — хотят лишить их права работать в государственном структуре.

Чтобы мужчины охотнее шли в армию, им решили раздавать материальную помощь. Она в регионах агрессорки России значительно отличается. К примеру, в Санкт-Петербург раздают деньги – единовременная выплата составляет 100 тысяч рублей. Тем временем в Бурятии семьям мобилизованных будут раздавать дрова, в Республике Тува – уголь, картофель, капусту и одну голову барана.

В Магадане повестку получил 46-летний Сергей Борико. Мужчина по болезни почти не может ходить. Впрочем, военкомат это не убедило, поэтому после месяца учений его отправили в Донецк.

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