В Йемене молния попала в похоронную процессию: 6 человек погибли, еще 17 ранены

С июля в Йемене от паводков, ливней и молний погибли по меньшей мере 97 человек. Страна уже несколько недель страдает от экстремальных погодных условий.

В Йемене во время похоронной процессии молния попала в толпу людей – погибли шесть человек, еще 17 получили ранения.

Об этом пишет English.news.

Инцидент произошел в районе Аша северной провинции Амран.

Отмечается, что гражданская война в Йемене существенно ослабила национальную систему здравоохранения и вывела из строя многие объекты очистки воды и санитарии, что повысило риск вспышек холеры и диареи в сезон дождей.

Напомним, в США на пляже отнесенный ветром зонт убил женщину.

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