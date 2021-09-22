В Йемене публично застрелили девятерых "соратников" Трампа, жестокая казнь демонстрировалась на больших экранах

За этим наблюдали сотни солдат и гражданских.

В Сане 18 сентября приведен в исполнение смертный приговор по делу об убийстве в 2018 году одного из руководителей хуситов Салаха ас-Самада — президента созданной проиранскими боевиками администрации Йемена. Он был убит в результате авиаудара суннитской коалиции по Ходейде.

Об этом проинформировал newsru.co.il.

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Всего к смертной казни были приговорены 16 человек, но только девять из них расстреляли на одной из площадей столицы.

Относительно остальных вердикт был вынесен заочно, среди них — бывший президент США Дональд Трамп и наследник саудовского престола принц Мухаммад бин Салман, которые попали в список "смертников" из-за того, что инцидент произошел во время их каденции.

Отмечается, что казнь демонстрировалась на больших экранах, установленных на площади Тахрир. За этим наблюдали сотни солдат и гражданских. Публичный характер мероприятия вызвал возмущение со стороны йеменцев, пишет SABA.

Девять казненных, в том числе 17-летний юноша, были арестованы через несколько месяцев после гибели Ас-Самада. Известно, что после задержания они находились в заключении, где, вероятно, содержались в тяжелых условиях.

По информации Mirror, мужчины были признаны виновными в шпионаже и передаче конфиденциальной информации коалиции под руководством Саудовской Аравии.

На фотографиях и видео расстрелов, видно, что военные расстреливают мужчин в спину, руки у них связаны.

Казнь "шпионов" хуситы отпраздновали танцами.

This is how Iran-backed Houthis celebrated the execution of 9 Yemenis yesterday.

Dancing! #Yemen



pic.twitter.com/oZUHHmoEcO — أروى الصليحي (@ArwaAlsolaihi) September 19, 2021

Международное сообщество осудило убийства.

"Европейский Союз осуждает казнь в Сане 18 сентября девяти человек, возможно, и несовершеннолетних. Также есть сообщения о нарушении судебного процесса и обвинения в жестоком обращении. Европейский Союз решительно выступает против смертной казни в любое время и при любых обстоятельствах ", — говорится в заявлении представителя ЕС.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш также призвал к мораторию на применение смертной казни в Йемене и к мирному урегулированию конфликта на переговорах.

Посольство США в Йемене осудило "фиктивный суд после лет пыток и злоупотреблений" хуситами.

Великобритания же заявила, что казни продемонстрировали "равнодушие к человеческому достоинству и откровенное игнорирование честного судебного разбирательства и надлежащего процесса".

В свою очередь Министерство иностранных дел хуситов назвало критику "вмешательством во внутренние дела" и обвинило ООН и Запад в игнорировании "преступлений коалиции".

Напомним:

Война в Йемене продолжается с 2014 года. Вооруженное противостояние в стране обострилось с весны 2015 года, когда в конфликт вмешалась коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией. Шиитских повстанцев-хуситов поддерживает Иран, а администрацию президента Хади — арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. По оценкам ООН, число погибших в результате только боевых действий только на конец 2019 года превысила 100 тысяч, еще 130 тысяч человек умерли в результате голода и заболеваний, вызванных войной.

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