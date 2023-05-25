В ЮАР арестовали подозреваемого в убийстве двух тысяч человек во время геноцида 1990-х годов

Мужчину обвиняют в организации убийства около двух тысяч беженцев тутси — мужчин, женщин, детей и пожилых людей. Фульгенс Каишема скрывался более 20 лет.

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (IRMCT) сообщил об аресте в ЮАР подозреваемого в убийстве тутси (народ в центральной Африке: Руанде, Бурунди, Демократической Республике Конго, численностью около 3 млн человек — ред.) в Руанде, во время геноцида 1990-х лет.

Об этом говорится в сообщении IRMCT.

Фульгенс Каишем был арестован в Парпле во время совместной операции южноафриканских властей и поисковой команды Офиса прокурора IRMCT.

Его обвиняют в организации убийства около двух тысяч беженцев тутси — мужчин, женщин, детей и пожилых людей — в католической церкви в Ньянге во время геноцида тутси в Руанде в 1994 году. Каишема находился в розыске с 2001 года.

По данным следствия, Каишема планировал и выполнял резню, а также закупал бензин и поджигал церковь с беженцами. Когда ее не удалось сжечь, он и его сообщники снесли здание бульдозерами, убив тех, кто находился внутри.

После этого арестованный участвовал в захоронениях погибших в братских могилах.

"Подозреваемый использовал псевдоним и поддельные документы, чтобы скрыть свое лицо, полагаясь на своих так называемых надежных поклонников, в частности, родственников и членов бывших руандийских групп, разделявших идеологию геноцида Сила хута", — говорится в заявлении ООН.

Арест подозреваемого означает, что он наконец-то предстанет перед правосудием из-за своих вероятных преступлений.

Дело ведет главный прокурор IRMCT Серж Браммерц.

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