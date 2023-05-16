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В ЮАР хотят "помирить" Украину и Россию: придумали план по окончанию войны

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
4988
Время на прочтение
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В ЮАР хотят "помирить" Украину и Россию: придумали план по окончанию войны

Президент ЮАР Рамафомса предлагает "мирный план" по окончании войны / Фото: Associated Press

Пока ни Украина, ни Россия не подтвердили готовность принять миссии, которые должны представить мирные инициативы.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что украинская и российская стороны согласились принять миссию, имеющую свой "мирный план" по окончании войны.

Об этом сообщает CGTN Европа.

"Президент Южной Африки общался с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, и они согласны принять миссию от африканских лидеров относительно потенциального мирного плана для их конфликта", — говорится в сообщении.

Заметим, что ни Украина, ни Россия пока не комментировали соответствующую информацию.

Напомним, в ЮАР признали, что отправляли оружие в Россию, впрочем, не знают, как это произошло. Там заявили, что разрешения по поставкам в Россию никто не давал.

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Дата публикации
Просмотры
4988
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