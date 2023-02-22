В ЮАР на совместные с Китаем учения прибыл корабль РФ с ракетами, которым "нет аналогов"

Начало учений совпадает с первой годовщиной российского вторжения в Украину.

Российский флагманский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковыми крылатыми ракетами, прибыл в южноафриканский порт Ричардс-Бэй для учений, в которых примет участие Китай.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что военный корабль несет ракеты "Циркон" с дальностью 900 км, которые могут двигаться со скоростью в несколько раз превышающей скорость звука.

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Известно, что судно вышло из российского порта 4 января. В конце января корабль опробовал свои ударные возможности в западной части Атлантического океана.

Корабль прибыл, "выполняя задачи дальнего плавания". Начало учений совпадает с датой российского вторжения в Украину.

Сам диктатор РФ Владимир Путин заявлял, что крылатые ракеты "Циркон", мол, уникальны в мире.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко усомнился в грозности российского "оружия возмездия — гиперзвуковых ракет Циркон", которыми Кремль решил попугать страны Запада. Это оружие может оказаться не таким грозным, как о нем говорят.

Напомним, CNN сообщило, что Россия провела неудачное испытание ракеты, пока американский президент Джо Байден был в Украине, 20 февраля. По словам двух официальных лиц США, знающих этот вопрос, РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету, которая, похоже, потерпела неудачу.

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