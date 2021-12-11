В ЮАР считают, что COVID-штамм "Омикрон" не вызывает более тяжелое заболевание

В то же время ученым нужно больше времени для того, чтобы сделать окончательный вывод.
Южноафриканские ученые не выявили никаких признаков того, что новый штамм COVID-19 "Омикрон" может вызвать более серьезное течение заболевания.
Соответствующее заявление озвучил министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Джо Фахла, пишет The Guardian.
Отмечается, что хотя количество госпитализаций в настоящее время растет более чем в половине из девяти провинций страны, показатель смертности остается относительно стабильным.
"Предварительные данные действительно предполагают, что хотя частота госпитализаций увеличивается, похоже, что это происходит исключительно из-за количества, а не вследствие какой-либо серьезности самого варианта "Омикрон", — пояснил глава южноафриканского Минздрава.
Он отметил, что нужно больше времени для того, чтобы сделать окончательный вывод о новом COVID-штамме.
Ранее в ВОЗ сообщали, что новый вариант COVID-19 "Омикрон" по состоянию на 7 декабря зафиксирован на территории 57 стран мира. В то же время, по данным Минздрава, по состоянию на 9 декабря в Украине не зафиксирован ни один случай этого штамма.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что "некие свойства "Омикрона", в том числе глобальное распространение и огромное количество мутаций, указывают на то, что он может серьезно воздействовать на течение пандемии".
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.
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