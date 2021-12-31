В ЮАР уверяют, что пик заболеваемости "Омикроном" пошел на спад: подробности

В стране отменяются ограничения на передвижение с 00:00 до 04:00.
В ЮАР смягчат санитарные ограничения на фоне снижения числа случаев заражения и госпитализаций пациентов с коронавирусом почти во всех провинциях страны.
Об этом информирует BBC.
Власти полагают, что страна, вероятно, уже преодолела пик заболеваемости, вызванный распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".
В стране отменяются ограничения на передвижение с 00:00 до 04:00, а также запрет продавать алкоголь после 23:00.
Заметим, что комендантский час в той или иной форме действовал в стране с марта, когда в ЮАР было объявлено чрезвычайное положение.
В то же время охраняются ограничения на массовые собрания: не более 1 тысячи человек в помещении, на открытом воздухе - максимум 2 тысячи. Людей по-прежнему призывают вакцинироваться и требуют от них носить маски.
Напомним, в Европе после Рождества бешеными темпами растет количество новых случаев коронавируса. Во Франции за прошедшие сутки обнаружили рекордные 208 тысяч больных.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.