В ЮАР уверяют, что пик заболеваемости "Омикроном" пошел на спад: подробности

В ЮАР уверяют, что пик заболеваемости "Омикроном" пошел на спад: подробности

В стране отменяются ограничения на передвижение с 00:00 до 04:00.

В ЮАР смягчат санитарные ограничения на фоне снижения числа случаев заражения и госпитализаций пациентов с коронавирусом почти во всех провинциях страны.

Об этом информирует BBC.

Власти полагают, что страна, вероятно, уже преодолела пик заболеваемости, вызванный распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

В стране отменяются ограничения на передвижение с 00:00 до 04:00, а также запрет продавать алкоголь после 23:00.

Заметим, что комендантский час в той или иной форме действовал в стране с марта, когда в ЮАР было объявлено чрезвычайное положение.

В то же время охраняются ограничения на массовые собрания: не более 1 тысячи человек в помещении, на открытом воздухе - максимум 2 тысячи. Людей по-прежнему призывают вакцинироваться и требуют от них носить маски.

Напомним, в Европе после Рождества бешеными темпами растет количество новых случаев коронавируса. Во Франции за прошедшие сутки обнаружили рекордные 208 тысяч больных.

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