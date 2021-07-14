В ЮАР во время протестов погибло 72 человека: какая ситуация в стране, охваченной беспорядками и мародерством

В ЮАР во время протестов погибло 72 человека: какая ситуация в стране, охваченной беспорядками и мародерством

Более тысячи протестующих уже задержали.

72 человека погибли во время протестов и мародерства в Южно-Африканской Республике.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.



Уже несколько дней люди крушат витрины, выносят из банкоматов наличные, а из магазинов весь товар. Убытки на сегодняшний день составляют миллионы долларов.

Беспорядки в ЮАР начались после ареста бывшего президента Джейкоба Зумы, его обвиняют в коррупционных сделках, но он отказался свидетельствовать в суде и за неуважение к суду его приговорили к 15 месяцам за решеткой. Его сторонники считают приговор несправедливым, поэтому и устроили массовые беспорядки по всей стране.

Разгонять протестующих и мародеров на улицы вышли военные. Задержали они уже более тысячи человек. Предостерегают — если мародерство не прекратится — страну ждет продовольственный кризис.

Новости мира: в ЮАР во время протестов и мародерства погибло 72 человека

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