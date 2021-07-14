В ЮАР во время протестов погибло 72 человека: какая ситуация в стране, охваченной беспорядками и мародерством

Более тысячи протестующих уже задержали.
72 человека погибли во время протестов и мародерства в Южно-Африканской Республике.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Уже несколько дней люди крушат витрины, выносят из банкоматов наличные, а из магазинов весь товар. Убытки на сегодняшний день составляют миллионы долларов.
Беспорядки в ЮАР начались после ареста бывшего президента Джейкоба Зумы, его обвиняют в коррупционных сделках, но он отказался свидетельствовать в суде и за неуважение к суду его приговорили к 15 месяцам за решеткой. Его сторонники считают приговор несправедливым, поэтому и устроили массовые беспорядки по всей стране.
Разгонять протестующих и мародеров на улицы вышли военные. Задержали они уже более тысячи человек. Предостерегают — если мародерство не прекратится — страну ждет продовольственный кризис.