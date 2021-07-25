В ЮАР выпал снег, а минусовая температура бьет рекордные показатели

В ЮАР выпал снег, а минусовая температура бьет рекордные показатели

Дороги сковала гололедица.

К ЮАР пришла настоящая зима, которая бьет температурные показатели, очень необычные для страны.

Жители делятся фотографиями с замерзшей водой и снегом, который едва не аномалия для ЮАР, хотя сейчас на их континенте и зима.

Кое-где температура опустилась до -14 градусов, отмечает местная метеослужба. Хотя предыдущий рекорд, например, в Йоханнесбурге был зафиксирован летом 1995 года на уровне 6,5 градусов мороза.

Дороги покрыты гололедом, а емкости с водой просто замерзают.

По прогнозам синоптиков, такая холодная погода продержится как минимум неделю.

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