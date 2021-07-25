В ЮАР выпал снег, а минусовая температура бьет рекордные показатели

Дороги сковала гололедица.
К ЮАР пришла настоящая зима, которая бьет температурные показатели, очень необычные для страны.
Жители делятся фотографиями с замерзшей водой и снегом, который едва не аномалия для ЮАР, хотя сейчас на их континенте и зима.
Кое-где температура опустилась до -14 градусов, отмечает местная метеослужба. Хотя предыдущий рекорд, например, в Йоханнесбурге был зафиксирован летом 1995 года на уровне 6,5 градусов мороза.
-12 at Letseng Mine this morning @afriwx @SAWeatherServic pic.twitter.com/vXEvH0hUFy— Isoldé Laesecke (@ILaesecke) July 23, 2021
Дороги покрыты гололедом, а емкости с водой просто замерзают.
#Rosendal — Eastern Free State -14 this morning @afriwx @SAWeatherServic pic.twitter.com/mT4Yrmx4sP— Isoldé Laesecke (@ILaesecke) July 23, 2021
#Bethlehem — Eastern Free State -7 at 08h35 this morning @afriwx @SAWeatherServic pic.twitter.com/PFesmcOLZW— Isoldé Laesecke (@ILaesecke) July 23, 2021
По прогнозам синоптиков, такая холодная погода продержится как минимум неделю.